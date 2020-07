Die Rose braucht manchmal "Hokuspokus"

25 interessierte Gartenfreunde aus Unterpreppach und Ebern folgten dem Vortrag des Gartenfachmanns Edgar Brohm über die Rose und ihre Verwendung in der Praxis. Der Experte stellte, wie der Obst- und Gartenbauverein Ebern mitteilte, die verschiedenen Rosensorten und die wichtigsten Pflegemaßnahmen vor: Frühjahrsrückschnitt, Pflegeschnitt, Bodenpflege und Bewässerung, die Nährstoffversorgung und der Winterschutz waren Punkte des mit Beispielen aus der Praxis gespickten Vortrages. An den Boden stellen Rosen gehobene Anforderungen, die durch geeignete Verbesserungsmaßnahmen erfüllbar sind, etwa durch einen Bodenaktivator, von Brohm "mein Hokuspokus" genannt. Wichtige Rosenbegleiter wie Lavendel, Salbei oder Clematis und ihr Zusammenspiel mit der Rose wurden angesprochen.

Die Gartenfreunde erhielten viele Tipps zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten an Rosen, die in manchen Jahren auch an robusten und widerstandsfähigen Sorten vorkommen. Ein kleiner Gartenrundgang mit weiteren Pflegetipps rundete die Veranstaltung ab. red