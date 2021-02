Dagmar Besand

Bunt verkleidet zu Hunderten durch die Stadthalle toben: Was seit Jahrzehnten beim großen Kinderfasching in der Stadthalle eine Riesenspaß für die Jüngsten ist, kann dieses Jahr leider nicht stattfinden. Eine Party mit 700 Kindern und Eltern war vor einem Jahr noch möglich, unter Corona-Bedingungen ist sie freilich undenkbar. Und so mussten der Kreisjugendring, die Landkreisjugendarbeit, das Jugendzentrum "Alte Spinnerei" und die Bayerische Rundschau ihre Gemeinschaftsveranstaltung für den Faschingsdienstag leider absagen.

Ein bisschen Spaß muss sein

Sollen die Kinder deshalb dieses Jahr völlig leer ausgehen? Ganz ohne Fasching? Das kommt gar nicht in Frage! Wir haben uns im Organisationsteam gemeinsam eine Mitmachaktion ausgedacht, bei der alle jungen Faschingsfans Spaß haben und sogar etwas gewinnen können.

Wir produzieren in diesen Tagen ein Video, in dem wir kleine Aufgaben stellen, die von den Kindern gelöst werden sollen. Im Mittelpunkt steht das aus den Vorjahren bekannte Faultier Flitzi (Alexandra Schmelz), das von mehreren Teammitgliedern Aufgaben stellen lässt. Melanie Dippold, Jürgen Ziegler, Ingo Hirschmann und Gerd Hollweg erklären den Faschingsfans, was zu tun ist.

Es gibt Spiele, die alle etwas mit Zeitungen zu tun haben und bei denen die Ausgaben der Bayerischen Rundschau als kostenloses Bastelmaterial und Handwerkszeug dienen. "Wir wollen, dass die Kinder trotz der Corona-Pandemie und allen damit verbundenen notwendigen Einschränkungen im Fasching ein bisschen Spaß haben", sagt Melanie Dippold von der Landkreisjugendarbeit.

Gutscheine und Sachpreise

Die kleinen Aufgaben eignen sich für Schüler im Home-Schooling, um mal Pause beim Lernen zu machen Deshalb geben wir unsere Spielideen über die Schulen auch an Schulkinder weiter.

Alle Bastel-, Geschicklichkeits- und Bewegungsspiele sind ideal dafür geeignet, uns Fotos oder Videos davon zu schicken. Alle Einsendungen kommen in eine große Lostrommel, aus der dann die Gewinner vieler schöner Sachpreise und Gutscheine gezogen werden.

Nicht vergessen: Kostüme und Deko

Und damit zu Hause die richtige Faschingsstimmung aufkommt, geben wir obendrauf noch Tipps für selbstgebastelte Kostüme mit und ohne Zeitungspapier und für pfiffige Dekorationen.

Ende nächster Woche wird unser Faschingsprogramm fertig sein und online gehen. Dann veröffentlichen wir in der Bayerischen Rundschau und auf der Homepage des Landkreises den Link zum Video und alles, was man wissen muss, um bei der Aktion dabei zu sein und gewinnen zu können.