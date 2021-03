Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen liegt am Montag, 8. März, bei 64,9. Ein neuer Fall einer Covid-19-Infektion ist dazu gekommen.

Aktuell sind 114 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag ist keine weitere Person genesen. 210 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 15 Personen, informiert das Landratsamt.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (76) Hammelburg (17), Bad Brückenau (21).

Ab Montag hat die Bayerische Staatsregierung in Abstimmung mit der Bundesregierung die Corona-Maßnahmen gelockert. Für den Landkreis Bad Kissingen gelten die maßgeblichen Regelungen im Inzidenzbereich zwischen 50 und 100.

Allgemeinverfügung verlängert

Damit der Inzidenz-Wert jetzt nicht gleich wieder sprunghaft steigt, hält das Landratsamt weiterhin an der Maskenpflicht in bestimmten Bereichen der Innenstadt von Bad Kissingen fest und verlängert die maßgebliche Allgemeinverfügung bis einschließlich 28. März. Es gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes unter anderem in der Fußgängerzone, auf der Ludwigsbrücke sowie auf der Balthasar-Neumann-Promenade und im Rosengarten.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2369 Coronafälle bestätigt. Als genesen gelten inzwischen 2173 Personen. 82 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben.

8927 Bürger geimpft

Bisher haben insgesamt 8927 Bürger aus Stadt und Landkreis Bad Kissingen die erste Impfdosis erhalten. 3378 Personen haben inzwischen auch die zweite Impfung, schließt die Pressemitteilung. red