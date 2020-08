Die Ligeneinteilung steht: 171 Teams kämpfen im Kreis Coburg/Neustadt um Punkte

Unabhängig davon, ob der geplante Startschuss für die neue Tischtennissaison Mitte September fällt, oder wegen der Corona-Pandemie verschoben werden muss, wurde die Einteilung der Ligen im Kreis Coburg/Neustadt vorgenommen.

Neben dem TTC Wohlbach (3. Bundesliga) sind aus dem Kreis Coburg in der neuen Serie drei Herren-, vier Damen-, zwei Jungen- und drei Mädchenteams auf Verbandsebene vertreten. Für den Spielbetrieb auf westoberfränkischer Bezirksebene sind insgesamt 49 Mannschaften und für den im Kreis Coburg/Neustadt 171 Teams gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sind das sieben Mannschaften weniger, vom Spielbetrieb zurückgezogen hat sich aber kein Verein. hf HERREN Verbandsoberliga Nord: TTC Tiefenlauter, TSV Windheim, DJK SpVgg Effeltrich II, TV Altdorf, TSV Ansbach, TV Erlangen, TTSC Kümmersbruck, DJK Sparta Noris Nürnberg, TSV Windsbach II, TG Würzburg-Heidingsfeld.

Verbandsliga Nordost: TSV Untersiemau, TTV Altenkunstadt, FC Bayreuth, TTC Rugendorf, TTC Hof, FC Eschenau, TV Nabburg, DJK Sparta Noris Nürnberg II, SC Nürnberg, TuS Schnaittenbach.

Landesliga Nordnordost: TTC Tiefenlauter II, TV Ebern, TTC Alexanderhütte, TS Kronach, TTC Burgkunstadt, TSG 2005 Bamberg, TTC Creußen, ASV Mistelgau, ASV Marktleuthen, TSV Zell.

Bezirksoberliga: TTC Rödental, TSV Scherneck, TSV Unterlauter, FC Adler Weidhausen, TSV Untersiemau II, TTC Burgkunstadt II, TTC Küps, TTC Lettenreuth, TV Schwürbitz, Post-SV Bamberg, TSV Scheßlitz, RMVC Strullendorf.

Bezirksliga Coburg/Neustadt: TSV Bad Rodach, TV Coburg-Ketschendorf, TSV Meeder, SV Meilschnitz, TTG Neustadt-Wildenheid, TTC Rödental II und III TTC Thann, TSV Unterlauter II, FC Adler Weidhausen II, TTC Wohlbach II, SG Köppelsdorf.

Bezirksklasse A-Coburg: TSV Bad Rodach II und III, TV Coburg-Lützelbuch, TSV Scherneck II, DJK 1. FC Seßlach, TTC Tiefenlauter III, TSV Untersiemau III, SV Weidach, TV 07 Wiesenfeld, TTC Wohlbach III, TV Ebern.

Bezirksklasse A-Neustadt: TV 1886 Ebersdorf, TTC Eschi Frohnlach I und II, SC Großgarnstadt, Neershof, TTG Neustadt-Wildenheid II, DJK-TSV Rödental, TTC Rödental IV, SV Sonnefeld, TTC Thann II.

Bezirksklasse B-Coburg: TSV Bad Rodach IV, TSV Bertelsdorf, TSV Cortendorf, TTC Eigensdorf, TSV Gemünda, TTC Kaltenbrunn, TSV Scherneck III, RVB Schorkendorf, TSV Unterlauter III, TSV Untersiemau IV, SV Weidach II, TTC Wohlbach IV.

Bezirksklasse B-Neustadt: VfB Einberg, TSSV Fürth am Berg, TV Leutendorf-Horb, SV Meilschnitz II, TTC Neundorf, DJK TSV Rödental II, TTC Rödental V, TTG Neustadt-Wildenheid III, TTC Roth am Forst, FC Adler Weidhausen III, SC 09 Effelder.

Bezirksklasse C-Coburg Nord: TSV Beiersdorf, TV Coburg-Lützelbuch III, TSV Cortendorf II, TSV Meeder II, TV Ottowind I und II, RVB Schorkendorf III, TTC Tiefenlauter IV, TV 07 Wiesenfeld II und III.

Bezirksklasse C-Coburg Süd: TV Coburg-Lützelbuch II, TSV Coburg-Scheuerfeld, SpVgg Dietersdorf, TTC Kaltenbrunn II, TTC Kraisdorf, RVB Schorkendorf II, TV Ebern III, TTC Wohlbach V und VI.

Bezirksklasse C-Neustadt Nord: DJK Dörfles-Esbach, TV Ebersdorf II, VfB Einberg II, TSSV Fürth am Berg II, SG Köppelsdorf II, TTG Neustadt-Wildenheid IV, VfL Neustadt, FC/TSV Rödental, TTC Thann III.

Bezirksklasse C-Neustadt Süd: TTC Friesendorf, TTC Eschi Frohnlach III, TTC/FW Gestungshausen, SC Großgarnstadt II, TSV Neuensorg, TTC Neuses am Brand, SV Sonnefeld II, FC Adler Weidhausen IV und V.

Bezirksklasse D-Coburg Nord: TSV Beiersdorf III, TSV Bertelsdorf II und III, Coburger TS, TSV Cortendorf III, TSV Großwalbur, TSV Meeder, TTC Tiefenlauter V, IV, TSV Unterlauter VI, SV Weidach III. Bezirksklasse D-Coburg Süd: TSV Coburg-Scheuerfeld II, TV Ebern IV, TTC Eigensdorf II, TSV Gemünda II, TTC Kaltenbrunn III, TTC Kraisdorf II, RVB Schorkendorf IV, DJK 1. FC Seßlach II, TSV Untersiemau V, TTC Wohlbach VII. Bezirksklasse D-Coburg Mitte: TSV Bad Rodach V und VI, TSV Bertelsdorf II und IV, Coburger TS II, TTC Eigensdorf III, TSV Meeder III, TSV Untersiemau V und VI, SV Weidach IV.

Bezirksklasse D-Neustadt Nord: TSSV Fürth am Berg III, SG Köppelsdorf III und IV, VfL Neustadt II, DJK/TSV Rödental III und IV, TTC Rödental VI und VII, TTC Thann IV und V.

Bezirksklasse D-Neustadt Süd: TSSV Fürth am Berg IV, SC Großgarnstadt III, SC Hassenberg, TTC Kleingarnstadt, TV Leutendorf-Horb II und III, TTC Neuses am Brand II, III und IV, FC Adler Weidhausen VI. DAMEN Verbandsoberliga Nord: TSV Bad Rodach, TTC Tiefenlauter, SSV Brand, FC Hösbach, TV Konradsreuth, CVJM Lauf, VfL Mönchberg, TV Schwabach, SB Versbach, SV Weiherhof. Verbandsliga Nordost: TSV Bad Rodach II, TTC Wohlbach, ASV Burglengenfeld, SpVgg Hausen, Henger SV, TSV Kornburg, ATS Kulmbach, TTC Neunkirchen am Brand, TTC Stammbach.

Bezirksoberliga: TSV Bad Rodach III, TV Ebersdorf, TTC Neuses am Brand, TTC Thann, TTC Tiefenlauter II und III, TSV Unterlauter I, II und III, TSV Untersiemau), TTV Altenkunstadt, TV Oberwallenstadt.

Bezirksklasse A Nord: TV Ebersdorf II, TSV Coburg-Scheuerfeld, TSV Großwalbur, TSV Meeder), TTC Rödental, TTC Thann II, TTC Tiefenlauter IV, TTC Wohlbach II .

Bezirksklasse A Süd: TTC Eigensdorf, TSV Untersiemau II, FC Adler Weidhausen, SC Hassenberg, TTC Geutenreuth, TTC Mannsgereuth, TV Marktgraitz, TV Schwürbitz.

Bezirksklasse B Nord: TSV Bad Rodach IV, TSV Großwalbur, TTC Thann III, TTC Tiefenlauter V, TTC Wohlbach III und IV.

Bezirksklasse B Süd: TSSV Fürth am Berg, TTC Neundorf, TTC Küps, TTC Michelau, TTC Obersdorf, TTC Unterzettlitz.