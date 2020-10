Die Idee kommt von der Übungsleiterin und Trainerin der Sportgruppe des gemeinnützigen Vereins "Gemeinsam gegen Krebs", Birgit Schmitt: Regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft, besonders Waldluft, fördern die Durchblutung der Schleimhaut und stärken die Infektabwehr. Es ist aber auch wichtig, auch in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie, die sozialen Gemeinsamkeiten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Der Verein "Gemeinsam gegen Krebs" lädt deshalb am 7. November und 14. November zu einem Waldspaziergang zur Bächler Alm ein.

Treffpunkt ist jeweils um 13.30 Uhr gegenüber des Weinhof- Brettel in der Neundorfer Straße in Mitwitz. Die Wanderung führt am Breitensee vorbei in Richtung Bächlein durch die herbstlich stimmungsvolle Landschaft durch Wald und Flur bis zum idyllisch gelegenen Waldhotel Bächlein. Hier erwarten die Wandergruppe ein warmer Tee und Kaffee. Nach einer kurzen Pause geht es wieder zurück.

Für die jeweils circa drei Kilometer lange Wanderstrecke sind für die einfache Route eineinhalb Stunden Gehzeit eingeplant. Dies ist für jeden machbar, es wird nicht auf eine bestimmte Gehzeit gedrängt. Die Entspannung und Erholung haben oberste Priorität.

Aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl beschränkt und es wird um vorzeitige Anmeldung gebeten. Telefon, 09265/ 5934 oder 09268/284. Bitte zur Wanderung eine Mund- Nasenschutzmaske mitbringen. eh