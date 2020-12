Der erste Tag im Lockdown weckt Erinnerungen an den Frühling: Wie im März und April waren gestern die Einkaufsstraßen in der Bamberger Innenstadt weitgehend leer. Ein Großteil der Geschäfte hat nun geschlossen, während Lebensmittelläden oder auch die Marktkaufleute am Wochenmarkt ihre Waren den wenigen verbliebenen Passanten anbieten. Umso ruhiger wirkt die Stadt, als zu Beginn der Woche noch viele Menschen unterwegs waren und ihre Weihnachtseinkäufe erledigt haben. Der Frequenzmesser am Grünen Markt von hystreet.com verzeichnete mit 21 209 Passanten am Montag (+1671) und 20 696 am Dienstag (+699) überdurchschnittlich viele Besucher in diesem Bereich. Hingegen wurde gestern bis 17 Uhr gerade mal ein Viertel dieser Zahlen erreicht. Die Adventszeit geht in diesem Jahr außergewöhnlich ruhig zu Ende. mm/Foto: Ronald Rinklef