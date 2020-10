Die Damen des TSV Teuschnitz mussten nach dem 3:6 gegen Oberkotzau in der Tischtennis-Bezirksoberliga auch im zweiten Saisonspiel passen. In der Bezirksklasse A haben die Damen des SV Fischbach nach zwei überzeugenden Siegen in Kronach und gegen Marienroth die Tabellenführung übernommen.

Damen, Bezirksoberliga Ost

TSV Teuschnitz - SV Mistelgau 4:5

Obwohl die Einheimischen mit 3:2 vorne lagen, standen sie am Ende mit leeren Händen da. Nach dem frühen 0:2-Rückstand hatten Elke Jakob mit zwei Siegen und Susanne Richter mit einem Einzelerfolg den Schalter umgelegt. Da Tina Köhler im Entscheidungssatz gegen Alexandra Bursian verlor, hatte der Verbandsliga-Absteiger das 3:3 hergestellt. In den zwei folgenden Paarungen waren Richter und Köhler chancenlos. Der dritte Sieg der ungeschlagen gebliebenen Jakob war Ergebniskorrektur.

Ergebnisse: Köhler - Nützel 0:3, Richter - Götz 0:3, Jakob - Türk 3:1, Richter - Bursian 3:1, Jakob - Götz 3:2, Köhler - Bursian 2:3, Richter - Türk 0:3, Köhler - Götz 0:3, Jakob - Nützel 3:0. hf

Damen, Bezirksklasse A

TS Kronach II - SV Fischbach 2:7

Nach der 2:0-Führung wollte bei den Einheimischen nichts mehr klappen, wobei sie in den folgenden sieben Einzeln dreimal im Entscheidungssatz unterlagen. Bei Fischbach blieb Edith Kastner in ihren drei Einzeln ungeschlagen

Ergebnisse: Babinsky -Tittel 3:1, Zimmermann - Ludwig 3:1, Lieb - Kastner 0:3, Böhm - Ludwig 1:3, Zimmermann - Kastner 0:3, Böhm - Tittel 2:3, Lieb - Ludwig 2:3, Zimmermann - Tittel 2:3, Babinsky - Kastner 1:3.

TV Marienroth - SC Haßlach 4:5

Nach dem 5:3-Erfolg der Marienrotherinnen zum Saisonauftakt beim TSV Steinberg mussten sie sich gegen den Nachbarn knapp beugen. Dabei waren drei Siege der unbezwungen gebliebenen Anni Fiedler zu wenig, um nach der 3:2-Führung gegen den SCH zu gewinnen, der mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung überzeugte.

Ergebnisse: Hofmann - Matthes 3:0, A. Fiedler - Baumann 3:0, Kirchner - Eisenbeiß 2:3, L. Fiedler - Baumann 1:3, A. Fiedler - Eisenbeiß 3:1, L. Fiedler - Matthes 2:3, Kirchner - Baumann 1:3, A. Fiedler - Matthes 3:0, Hofmann - Eisenbeiß 0:3.

TS Kronach I - TSV Teuschnitz II 9:0

Nicht nur das Endergebnis, sondern auch das Satzverhältnis von 27:3 drückt die Überlegenheit der Kronacherinnen aus. Vier Tage zuvor hatte Teuschnitz noch gegen den TSV Windheim I mit 6:3 gewonnen.

Ergebnisse: Bayer - Donner 3:0, Heim - Scherbel 3:0, Brückner - Donner 3:1, Heim - Suffa 3:0, Bayer - Scherbel 3:1, Brückner - Suffa 3:1, Heim - Donner 3:0, Brückner - Scherbel 3:0, Bayer - Suffa 3:0.

SV Fischbach - TV Marienroth 7:2

Die gastgebenden SV-Damen legten einen 4:0-Vorsprung hin und gaben diesen nicht mehr aus der Hand. Überzeugend beim Gewinnerteam war Helena Ludwig, die als einzige nicht nur ihre drei Einzel gewann, sondern dabei auch nur einen unbedeutenden Satz abgab.

Ergebnisse: Tittel - Hofmann 3:0, Ludwig - A. Fiedler 3:1, Kastner - Kirchner 3:0, Ludwig - L. Fiedler 3:0, Kastner - A. Fiedler 1:3, Tittel - L. Fiedler 3:0, Ludwig - Kirchner 3:0, Tittel - A. Fiedler 2:3, Kastner - Hofmann 3:1.

TSV Windheim I - TSV Windheim II 6:3

Nach der 5:1-Führung für die Erste Mannschaft kam die "Zweite" in diesem Vereinsduell nur noch zu einer Ergebniskorrektur.

Ergebnisse: Vetterdietz - L. Löffler 0:3, Russ - Backer 3:0, Neubauer - M. Löffler 3:0, Russ - Frauenhofer 3:1, Neubauer - Backer 3:1, Vetterdietz - Frauenhofer 3:1, Russ - M. Löffler 2:3, Vetterdietz - Backer 3:2, Neubauer - L. Löffler 1:3. hf