Die Europäische Union nach dem Brexit: Katerstimmung oder Aufbruch zu neuen Ufern? Dazu gibt es in der Reihe Heiligenhof online ein Gespräch mit Bernd Posselt, MdEP a.D. am Samstag, 23. Januar, um 16 Uhr.

Am 1. Januar 2021 hat Großbritannien die Europäische Union verlassen. Diesem Ereignis ist ein mehrjähriger Prozess vorangegangen. Was hat dieser Austritt für eine Bedeutung für die Situation der EU? Ist es einmalig oder kommt es zum Austritt weiterer Staaten? Wird die Arbeit in den europäischen Institutionen einfacher, weil Großbritannien jetzt nicht mehr am Verhandlungstisch sitzt? In dieser Onlineveranstaltung sollen auf diese und andere Fragen Antworten gefunden werden. Der Referent ist leidenschaftlicher Europapolitiker. Von 1994 bis 2014 war er Mitglied des Europäischen Parlaments.

Seit 2008 ist er Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Zudem bekleidet er auch das Amt des Präsidenten der Paneuropa Union Deutschland.

Zentrale Fragen der Gestaltung der Zukunft für autochthone Minderheiten in Europa stehen bei einem Kooperationsseminar mit dem Internationalen Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus (INTEREG), am Samstag, 30. Januar , auf dem Programm. Das Seminar beginnt um 9 Uhr und dauert bis ca.17.15 Uhr.

Anmeldung

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Für die Teilnahme kann man sich per Mail bis zum Vortag der jeweiligen Veranstaltung bis 15 Uhr unter hoertler@heiligenhof.de anmelden. Am Vorabend der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer eine Einladungsmail von der Mail-Adresse webinar@heiligenhof.de mit den Zugangsdaten zur Veranstaltung. Weitere ausführliche Informationen über das Seminarangebot gibt es auch im Internet unter www.heiligenhof.de. red