Das bayerische Gesundheitsministerium hat mit der Verteilung von 2,5 Millionen FFP2-Masken an Bedürftige begonnen. Diese sind im Landkreis Forchheim angekommen und werden aktuell von Beschäftigten des Landratsamts Forchheim in Versandtaschen gepackt und bis Ende der Woche an alle 2800 Bedürftige im Landkreis per Post versandt.

Bedürftige ab 15 Jahre sollen fünf dieser Schutzmasken erhalten. Bedürftig sind grundsätzlich die Empfänger von Grundsicherungsleistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt). In dem Paket wird auch ein Schreiben mit Hinweisen zum Gebrauch der Masken enthalten sein. Eine Maskenausgabe im Landratsamt oder Jobcenter ist nicht vorgesehen. Im Interesse des Gesundheitsschutzes soll vermieden werden, dass die Masken persönlich abgeholt werden müssen.

"Ziel ist es, dass die entsprechenden Masken sobald wie möglich den Bedürftigen zur Verfügung stehen", erklärt Landrat Hermann Ulm (CSU), "ich bedanke mich beim THW und bei meinen Mitarbeitern aus dem Sozialamt für ihr Engagement bei dieser kurzfristigen Aktion." red