Der Ökologisch-Botanische Garten der Universität Bayreuth lädt am Sonntag, 18. Oktober, zu zwei Veranstaltungen ein. Um 14 Uhr beginnt sowohl eine allgemeine Gartenführung als auch eine kleine Finissage zum Ende der Ausstellung "EinzigARTige Natur" von Steffi Rodigas.

Derzeit stehen viele Pflanzen in ihrem Fruchtschmuck, die Prärie ist noch in voller Blüte und in der Amerikaabteilung leuchten die Gehölze herbstlich verfärbt - man spricht vom Indian Summer.

Der geführte Spaziergang mit dem Titel "Der ÖBG zum Kennenlernen: Allgemeine Gartenführung" beginnt um 14 Uhr am Eingang des Gartens auf dem Gelände der Uni Bayreuth, der Eintritt ist frei.

Finissage mit Künstlerin

Die Finissage findet zeitgleich im Ausstellungsraum in den Gewächshäusern statt und bietet Gelegenheit, sich mit Steffi Rodigas über Kunst, Kreativität und Techniken auszutauschen. Die Ausstellung endet eine Woche später am 25. Oktober. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung für die Teilnahme an den Veranstaltungen des ÖBG notwendig unter Telefon 0921/552961 oder per E-Mail an: obg@uni-bayreuth.de. Mehr Informationen erhalten Interessierte auch im Internet unter der Adresse www.bayceer.uni-bayreuth.de. red