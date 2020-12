"Kinder, stellt die Stiefel raus, der Feuerwehr-Nikolaus kommt vorbei", hieß es in der Einladung. Und der kam am Nikolaustag zu vielen Weilersbacher Kindern mit Blaulicht und sorgte für strahlende Kinderaugen.

"Weil heuer nichts wie gewohnt ist, hat sich die Freiwillige Feuerwehr Weilersbach kurzerhand entschlossen, am Nikolaustag den Kindern im Dorf eine Freude zu bereiten", berichtet Kommandant Michael Henkel. Bei Einbruch der Dunkelheit war es dann so weit: Mit eingeschalteten Außenlautsprechern, aus denen vorweihnachtliche Weisen ertönten, und rotierendem Blaulicht machten sich die Feuerwehrleute auf Nikolaustour quer durch das Dorf.

Den Nikolaus verkörperten Jürgen Weiskopf und Lorena Schriefer, die mit zwei Feuerwehrfahrzeugen unterwegs waren. Als Fahrer und Begleiter waren die beiden Kommandanten Michael Henkel und Markus Friedel sowie Jugendwart Patrick Tenta und Gerätewart Jonas Saffer dabei.

Bei den Kindern wurde auch nicht geklingelt, die Süßigkeiten wurden in aufgestellte Stiefel gesteckt oder es wurde eine Tüte voller Süßigkeiten, Mandarinen und Nüsse vor die Haustür gelegt - alles corona-gerecht.

Im Vorfeld hatten sich 60 bis 70 Kinder angemeldet. Die Tütenfüllung wurde gesponsert von den drei Bürgermeistern Marco Friepes, Michael Henkel und Roland Dauer sowie von Edeka-Sauer in Weilersbach und von der Firma Piasten in Forchheim.

"Überwältigend", strahlte abschließend selbst Kommandant Henkel, der sich mit seinem Adjutanten Friedel freute, dass die Aktion, die erste in Weilersbach, so gut angekommen sei, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern. Zudem kamen 500 Euro an Spendengeldern zusammen, die für die Jugendfeuerwehr und die Bambinigruppe verwendet werden.

"Es war für alle heuer ein besonderes Erlebnis. Auch wir Feuerwehrleute hatten Spaß dabei", knüpft Henkel an. Was den Verantwortlichen auffiel: Bei dieser Nikolausfahrt durch das Dorf herrschte eine ganz neuartige, nicht gekannte Stimmung. Viele Leute, Eltern und Kinder standen am Fenster und winkten der Feuerwehr zu - "es war berührend". Heidi Amon