Ein Defibrillator direkt am Fußballplatz? Ja, denn er kann Leben retten. Weil für den größten Wunsch des DKJ SV Geisfeld keine öffentlichen Zuschüsse zur Verfügung standen, fassten die Verantwortlichen des Vereins den Entschluss, die Finanzierung selbst in die Hand zu nehmen.

Ein Sparschwein an der Theke übernahm den Job als Spendensammler und arbeitete sich seit dem Startschuss im Oktober 2018 erstmal nur mühsam ans große Ziel heran. Um die Anschaffung aus der weiten Ferne in greifbare Nähe zu rücken, entschied sich der Vorstand des Geisfelder Sportvereins kurzerhand für eine Spendenaktion der anderen Art. Das Schweinchen wurde zwecks Beschleunigung zusätzlich mit allen Trinkgeldern gefüttert, die bei Heimspielen und den Öffnungstagen des Vereinslokals ohnehin anfallen - und dann immer üppiger ausfielen, weil Besucher und Sportfreunde den Sinn dahinter erkannten und honorierten.

"Ein eigener Defibrillator in einem Sportlerheim!" oder "So einer sollte in allen Fußballvereinen hängen!", lauteten Reaktionen von auswärtigen Spielern. Im Februar 2020 war es geschafft und die Reaktionen sind nach wie vor euphorisch. Nach rund 17 Monaten konnte der Defibrillator bestellt werden, hängt nun unübersehbar im unteren Bereich des Geisfelder Vereinshauses - und ist für alle Sportler, Zuschauer und Gäste jederzeit bei Spiel- und Trainingsbetrieb erreichbar.

Weil der angrenzende Spielplatz in den vergangenen Jahren unter Vandalismus litt, entschied sich das Vorstandsgremium für die geschütztere Installation des "Defis" im Innenbereich. Per Tasche transportierbar kann er auch Auswärtsspiele begleiten - und steht auch ausdrücklich Zuschauern und "unsportlichen Personen" zur Verfügung.

Der angeschlagene Kinderspielplatz und seine ebenfalls mutwillig lädierte Einzäunung ist auch das nächste Investitions-Projekt des DJK Geisfeld: Das Trinkgeldschweinchen bleibt auf seinem Lieblingsplatz an der Theke und sammelt nach der Corona-Zeit fleißig weiter Mittel für eine stabile Einzäunung.

Was den Defibrillator betrifft, hofft der DJK SV Geisfeld, dass die Aktion mit dem Schweinchen auch andere Sportvereine zum Nachahmen animiert. Denn für Sportler, die bei unterschiedlichsten Temperaturen Woche für Woche auf dem Platz stehen, ist das Gerät eine "potenzielle Lebensversicherung." red