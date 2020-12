In Königsberg hat Bürgermeister Claus Bittenbrünn den Nikolaus vertreten. Er beschenkte die Kinder in der Grundschule und den beiden Kindergärten.

Durch die Corona-Pandemie hat sich in Königsberg viel geändert. So konnten in diesem Jahr zum ersten Mal seit vielen Jahren am 30. November die "Hätscherklooßen" nicht durch die Stadt ziehen, um vor einer Feuerbrunst zu warnen.

Weihnachtsmarkt gestrichen

Einen Weihnachtsmarkt, auf dem der Nikolaus an die Kinder Päckchen verteilt, wird es nach über 30 Jahren heuer aufgrund der Corona-Pandemie auch nicht geben. Das Päckchenverteilen sollte aber nicht ganz auf der Strecke bleiben, dachte sich Bürgermeister Bittenbrünn und übernahm kurzerhand den Part des Nikolaus.

Am Freitag überraschte er alle Kinder der Grundschule und der beiden Kindergärten mit einem Nikolauspäckchen. Die Kinder freuten sich sehr über die Geschenke.

Stellvertretend für ihre Mitschüler nahmen in der Grundschule einige Kinder der ersten und zweiten Jahrgangsstufe die Päckchen in Empfang. Über die Überraschung freuten sich auch die Rektorin Elke Ankenbrand und die stellvertretende Schulleiterin Melanie Ullrich.