Oberelsbach ist Genussort Bayern. Warum der Markt diese hohe Auszeichnung erhalten hat, erfahren Teilnehmer einer Wanderung unter dem Motto "Dem Genuss auf der Spur". Gleich sechs Genusshandwerker öffnen ihre Türen und kredenzen den kulinarisch interessierten Wanderern ihre Spezialitäten. Dazu gibt es Hintergrundwissen und manche Anekdote. Die Anmeldung ist bis 18. September möglich.

Los geht es am Freitag, 25. September, um 10 Uhr an Umweltbildungsstätte Oberelsbach. Hier gibt es bei Imker Klaus Spitzl hauseigenen Honig aus dem Schaubienenstock der Bildungseinrichtung. In Weisbach legen die Wanderer die erste kulinarische Pause bei Erlebnisbäuerin Claudia Hartmann mit ihrer Bio-Rinderhaltung ein. In Ginolfs wartet der Rhönschafstall von Josef Kolb.

Geistige Nahrung gibt es von Florian und Marc-Andrè Janz, Gründer von Rhönmomente, mit ihren Alpakas. An der "Fischerhütte Edwin" erleben die Teilnemer moderne Teichwirtschaft. Abschließend stellt Biersommelier Andreas Seufert von der Pax-Bräu seine Bierkreationen vor. Die Wanderung ist rund sieben Kilometer lang. Die Rückfahrt erfolgt mit dem Bus. Anmeldung ist unter Tel.: 09774/858 0550 oder per Mail an info@rhoeniversum.de möglich. Weiter Infos online unter:

