Kleine Irritationen in der Öffentlichkeit über die künftigen Verantwortlichkeiten der Initiative sind beseitigt, jetzt steht fest, dass es keine personellen Veränderungen bei den Initiatoren gibt. Reinhold Heppt (Netzwerk), Marco Seller (Logistik), Wilfried Heppt (Buchhaltung) Anja Heide (Soziales), Tanja Verholen (Unterbringung), Hartmut Hessel (Sammeln, DEPOT) organisieren weiterhin den Ablauf der Projekte.

Neue Tour zur Grenze

Die Ukraine-Initiative Münnerstadt plant für die Zeit vom 22. bis 24. Juli eine neue Tour an die ukrainische Grenze. Dazu sollen 100 Notfall-Pakete mit Lebensmitteln, Hygiene-Artikel und anderen Kleinigkeiten für den täglichen Gebrauch, verpackt und geliefert werden. Für die Reise können sich auch noch weiter Teams melden, die aber über ein eigenes Fahrzeug verfügen sollen. Die Kosten werden erstattet.

Das Treuhandkonto der Ukraine.Initiative befindet sich bei der Stadt Münnerstadt (IBAN DE 49 7935 1010 0000 202028). Jederzeit werden dort Spenden angenommen. Die Sammelstelle am Stenayer Platz (ehemalige Augustiner-Turnhalle) ist im Juli jeweils Mittwoch von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Angenommen werden auch dort Barspenden, sowie haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel.

Am Samstag, 16. Juli, wird es in Kleinwenkheim am Gock ein Ukraine-Begegnungsfest geben. mhh