Die beiden Jungkatzen auf dem Bild stehen stellvertretend für etwa 50 kleine Stubentiger, die in den nächsten Wochen ein neues Zuhause suchen. Die beiden Miezen möchten gemeinsam aus dem Kulmbacher Tierheim ausziehen, da sie sehr aneinander hängen. Ansonsten geben die Mitarbeiter der Einrichtung Kitten und Jungkatzen nur zu zweit oder aber zu einer bereits im Haus lebenden Jungkatze unter einem Jahr ab, da der Spieltrieb bei so jungen Kätzchen noch sehr ausgeprägt ist. Bei den Jungkatzen, die das Tierheim derzeit beherbergt, sind Miezen dabei, die nach der Kastration unbedingt Freigang benötigen, aber auch welche, die in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon vermittelt werden könnten. Wer grundsätzliches Interesse an den süßen Kätzchen hat, kann sich gerne telefonisch unter der Nummer 09221/91288 (bitte AB benutzen) im Tierheim melden, um einen Termin für ein erstes Kennenlernen zu vereinbaren. Foto: Tierheim Kulmbach