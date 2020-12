Standort Das Impfzentrum entsteht in den Räumen des ehemaligen Intersport Eisert in der Nägelsbach-/Sedanstraße. Größe Die etwa 2000 Quadratmeter umfassenden Räumlichkeiten sind barrierefrei erreichbar und werden derzeit umgebaut und eingerichtet. Kapazität Zum Start planen die Verantwortlichen 600 Impfungen täglich (Impfzentrum und mobile Teams). Bei einer Erweiterung der Öffnungszeiten und einer weiteren Personalaufstockung wären pro Tag sogar mehr als 1000 Impfungen möglich. Impfbeginn Das Impfzentrum soll bis zum 15. Dezember einsatzbereit sein. Wann genau mit den Impfungen begonnen werden kann, steht noch nicht fest. Öffnungszeiten Derzeit ist eine Öffnung an sechs Tagen in der Woche, montags bis samstags, geplant. In zwei Schichten sind je rund 45 Ärzte, medizinische bzw. Verwaltungskräfte verfügbar. Personal Das medizinische Personal für die Impfungen selbst stellt die Notfallhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes Erlangen-Höchstadt. Organisatorisch wird das Impfzentrum durch Personal der Stadtverwaltung unterstützt. Priorisierung Zu den Gruppen, die mit Priorität geimpft werden sollen, zählen Menschen hohen Alters und Menschen mit chronischen Erkrankungen, außerdem Menschen mit einem erhöhten Infektionsrisiko etwa aufgrund ihres Berufes (insbesondere medizinisches und pflegerisches Personal) sowie Berufsgruppen aus sensiblen Bereichen der kritischen Infrastruktur wie der Polizei, der Feuerwehr und des Gesundheitswesens. Informationen zu wichtigen Fragen rund um das Impfzentrum finden sich im Internet unter erlangen.de/corona. red