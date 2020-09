Seit Mitte Juli ist im Tierheim Kronach nichts mehr, wie es vorher war. Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden 41 neue Hunde aufgenommen, 17 erwachsene und 24 Welpen. Alle stammen vom selben Besitzer, dem seine Hundehaltung offenbar über den Kopf gewachsen war. Umso dankbarer ist der Tierschutzverein Kronach, dass er dies eingesehen hat und sich helfen ließ. So können nun geeignete neue Plätze für seine Vierbeiner gesucht werden.

Liebenswerte erwachsene Hunde

Dies ist auch dringend nötig, denn im Moment ist das Tierheim platzmäßig, aber auch finanziell und kräftemäßig hart an der Grenze seiner Belastbarkeit angekommen. Noch nie war es so voll, noch nie wurden so viele Hunde auf einen Schlag aufgenommen.

Leider konnte bis jetzt noch fast keiner der erwachsenen Hunde vermittelt werden, denn während die Interessenten für Welpen schier "die Bude einrennen", hat kaum jemand ein Auge für die erwachsenen Vermittlungskandidaten. Doch auch die großen Hunde sind alle noch jung, sehr schön und absolut lieb. Auch sie sind es wert, genauer betrachtet zu werden.

Einer von ihnen ist der rabenschwarze Labradormischling Paul. Paul ist ein richtiges Powerpaket, ein Energiebündel, das vor Optimismus und guter Laune nur so strotzt und schon längst in den Startlöchern steht, um mit netten Menschen durch dick und dünn zu gehen.

Er hat einen offenen und aufgeschlossenen Charakter, geht fröhlich auf jedermann zu und bietet seine Freundschaft an. Er ist gutmütig, anhänglich und verschmust und sicher genau das, was man sich unter einem guten Kumpel vorstellt, mit dem man Pferde stehlen kann. Für kleinere Kinder ist er wohl eher ungeeignet, denn er ist ein richtiger Kraftprotz und kann auch sehr ungestüm und wild sein, ansonsten aber ist er sicherlich ein toller Familienhund.

Was Paul aber auf jeden Fall dringend braucht, sind Menschen, die sich mit ihm beschäftigen und mit ihm arbeiten. Im Tierheim ist er überhaupt nicht ausgelastet, dabei sprüht er nur so vor Energie und möchte seinen Tatendrang endlich bei interessanten Beschäftigungen ausleben. Ballspiele, Apportieren, Agility, Suchspiele und vieles mehr - das wäre genau nach seinem Geschmack.

Ein großes Potenzial

Interessenten müssen allerdings wissen, dass er noch kein tiptop erzogener Hund ist. Hier muss noch mit ihm gearbeitet werden. Aber Paul hat auch richtig Lust dazu. Er hat großes Potenzial und könnte sich mit der richtigen Hilfestellung zu einem verlässlichen Begleiter entwickeln. Doch dafür braucht er Menschen, die Spass daran haben, mit einem Hund zu arbeiten, ihm Kommandos beizubringen und ihn geistig zu fordern. Daneben müssen sie ihm aber auch körperlich gewachsen sein, denn Paul hat richtig Kraft und verlangt viel Bewegung in Form von langen Wanderungen, Spielen und Herumtollen.

Dabei dürfen aber auch Streicheleinheiten und Schmusen nicht vernachlässigt werden. Ein Haus mit eingezäuntem Garten in ländlicher Gegend, dazu Menschen mit genügend Zeit und etwas "Hundeverstand" - das wäre genau Pauls Traum-Zuhause.

Da er anderen Hunden gegenüber durchaus dominant sein kann (er war der Chef seiner früheren Hundemeute und hat es gelernt, sich durchzusetzen), sollte er am besten als Einzelhund gehalten werden. Hundebegegnungen beim Spazierengehen stellen jedoch in der Regel kein Problem dar, wobei er als alter Charmeur natürlich Hündinnen bei weitem vorzieht.

Interessierte Hundefreunde wenden sich an den Tierschutzverein Kronach, Ottenhof 2, Telefonnummer 09261/20111, E-Mail tsvkc@gmx.de, tierheim-kronach.de. red