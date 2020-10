In den Fachwerkmauern des ehemaligen Gourmet-Hotels Feiler haben schon etliche berühmte Persönlichkeiten logiert. Seit dieser Fremdenverkehrssaison ist das Haus ein Hotel Garni, das erste seiner Art im staatlich anerkannten Luftkurort Muggendorf. Geführt wird es vom neuen Besitzer Axel Pötsch, seiner Geschäftsführerin, Elke Schädlich sowie Mitarbeiterin Jasmin Götz. "Feiler" ist eine Nobelherberge mit Suites, Appartements und "normalen" Zimmern mit zusammen über 30 Fremdenbetten. Wie die neuen Betreiber ausführen, gibt es kein Frühstücksbuffet. In den rustikalen Gasträumen wird das Frühstück am Tisch serviert. Axel Pötsch hat das bekannte Haus vor über einem Jahr gekauft und einige Zimmer modernisiert. Dies geschah, verpflichtend versteht sich, in einer Mischung zwischen Moderne und Antike. Der Name "Hotel Feiler" bleibe beibehalten, denn er sei ein gastronomisches Markenzeichen, bekannt weit über die Grenzen der Fränkischen Schweiz hinaus, so Pötsch. Wiesenttals Bürgermeister Marco Trautner kam zum Besuch ins Hotel am Oberen Markt. Dass Gespräch und den Kontakt zum Gewerbe und zur Gastronomie zu suchen, sei sein Anliegen. Er wolle das Gefühl vermitteln, dass die Gemeinde hinter ihnen steht: "Es ist schön, wenn man vorbeifährt und der hoteleigene Parkplatz ist voll." hl