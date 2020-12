Ursula Kick-Bernklau, aktuell Leiterin des Arnold-Gymnasiums (AG) Neustadt, wird die Nachfolge von Burkhard Spachmann am Casimirianum antreten. Darüber informierte Kick-Bernklau selbst in einem Schreiben an Schüler des AG und ihre Eltern, das dem Tageblatt vorliegt. Das bestätigte am Donnerstag auch das bayerische Kultusministerium: "Es ist beabsichtigt, Oberstudiendirektorin Kick-Bernklau zur neuen Leiterin des Gymnasiums Casimirianum zu bestellen." Burkhard Spachmann ist bereits zum 30. September aus gesundheitlichen Gründen aus dem Dienst geschieden.