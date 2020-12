Das Coronavirus brachte das Leben in Unordnung. Nichts ist mehr so, wie es war, auch nicht im Dorfleben von Weilersbach. Dennoch war die Freiwillige Feuerwehr Weilersbach trotz der Pandemie stets einsatzbereit, und wenn Hilfe gebraucht wurde, war sie da. Und weil das so ist, war es ihrem obersten Dienstherrn, Bürgermeister Marco Friepes (CSU/AB) und ihrem Kommandanten Michael Henkel, der zugleich Dritter Bürgermeister ist, ein großes Bedürfnis, den Aktiven für ihren ehrenamtlichen Dienst in einem persönlichen Brief Danke zu sagen für ihre Leistungen und den guten Zusammenhalt.

"Haltet am Ehrenamt fest - für uns alle - wir sind stolz auf euch", so lauten die aufbauenden Worte von Friepes und Henkel an die Weilersbacher Feuerwehrleute. Bürgermeister Friepes und Kommandant Henkel hätten den Rothelmen gerne persönlich gedankt. Weil dies aber nicht möglich ist, wurde dem Dankesschreiben ein Gutschein eines örtlichen Bäckers beigefügt.

Das Echo der aktiven Mannschaft auf diese Geste war ausgesprochen positiv. "Es war eine sehr schöne Überraschung, mit dem hat man nicht gerechnet", sagt der Feuerwehrmaschinist Mario Finze. Ebenfalls sehr erfreut waren Carmen und Christopher Gelbhardt (Kassier), die beide aktiven Dienst leisten. Da habe man so richtig gemerkt, dass man der Feuerwehr dankbar sei, dass sie auch während Corona Dienst mache. dia