Zum zweiten Mal organisierten drei Kameraden der Oberthulbaer Wehr einen Workshop der technischen Hilfeleistung. Nach einer kurzen Begrüßung durch Organisator Jan Stürzenberger begaben sich die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Oberthulba und des Rettungsdienstes auch schon auf den Mehrzweckhallenparkplatz in Oberthulba. Dann folgte der erste Übungs-Einsatz. "Person unter Palette eingeklemmt, Näheres ist nicht bekannt", wurde den Einsatzkräften mitgeteilt. Vor Ort angekommen, wurde das Ausmaß des Schadens schnell erkannt: Zwei Personen waren unter einem Stapel Holz eingeklemmt, eine weitere lag schwer verletzt daneben. "Ein Spanngurt ist gerissen", berichtete die aufgelöste Kranführerin. Durch koordinierte Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst konnten alle Personen befreit und in das fiktive Krankenhaus gefahren werden.

Wieder am Bereitstellungsraum angekommen, warteten die Kräfte auf das nächste Szenario. Kurze Zeit später ging es zu einem Verkehrsunfall mit Bus. Die Übungsleitstelle berichtete über wohl mehrere Verletzte und eingeklemmte Personen. Vor Ort lag ein Pkw auf der Seite, eine Person war darin eingeklemmt. Im Bus befanden sich mehrere Menschen, manche schwerer und manche leicht verletzt. Ein hoher Koordinierungsbedarf, um alle Personen bedarfsgerecht zu versorgen.

Zur Mittagspause fanden sich alle Kräfte am Feuerwehrhaus in Oberthulba ein, ehe es dann wieder zurück zum Bereitstellungsraum ging. Zum dritten Szenario wurde zuerst nur ein Rettungswagen alarmiert. Eine Person soll sich nach einem Unfall in einer Werkstatt am Bein verletzt haben. Vor Ort bot sich dann doch eine andere Lage. Eine Person war unter einem Pkw eingeklemmt, welcher von einer Hebebühne abgerutscht war. Eine weitere Person saß noch in diesem Fahrzeug und der Werkstattinhaber erlitt vor Schreck einen Herzinfarkt.

Nachdem auch das dritte Szenario nachbesprochen war, alarmierte die Übungsleitstelle zum letzten Szenario des Tages. Auf dem Gelände des Bauhofs in Oberthulba gab es einen Einsatz mit einem Pkw, der in ein Fahrsilo gestürzt war und auf dem Dach lag. Zwei Personen waren im Auto eingeschlossen. Der Fahrer flüchtete und wurde vermisst. Auch die Rettungshundestaffel war hier im Einsatz und fand den verletzten Mann. red