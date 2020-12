Manuela Greß (links) will ihren Vater am Wochenende vor Weihnachten im Heim besuchen. Dafür braucht sie einen gültigen (nicht älter als 48 Stunden) und negativen Corona-Schnelltest. Den hat die Unterleichtersbacherin sich am Freitag als eine der Ersten in der neu eingerichteten Schnelltest-Strecke im Tattersall geholt. "Ich finde das ein super Angebot", sagt sie. Der Landkreis Bad Kissingen bietet bis 8. Januar den Angehörigen von Pflege- und Altenheimbewohnern an, sich kostenlos zu testen. Unterstützt wird das von den Kreisverbänden des Roten Kreuzes und der DLRG, die für den gesamten Zeitraum mit rund 40 Ehrenamtlichen die Teststrecke besetzen. Die Teststrecke wird gut angenommen, berichtet Koordinator Florian Heck vom Landratsamt. 100 Termine wurden bisher bereits gebucht. Er rechnet damit, dass die Nachfrage an den Feiertagen noch einmal steigt. Landrat Thomas Bold (CSU) dankt den Hilfsorganisationen für ihren Einsatz. BRK-Vorsitzender Alexander Siebel: "Das Rote Kreuz möchte seine medizinischen Kapazitäten einbringen, damit Heimbewohner an Weihnachten sicheren Besuch bekommen." DLRG-Vorsitzender Markus Brandl stimmt zu: "Wir machen das, um den Leuten zu helfen." Testtermine können online gebucht werden auf www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus sowie telefonisch unter 0971/801 10 05. lbo/Foto: Borst