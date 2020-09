Das Coronavirus hat Dinge schwerer gemacht, aber nicht unmöglich. Nachdem der Höchstadter Comedy-Künstler und Liederlacher Atze Bauer im April seinen geplanten "Comedy nach Feierabend (ComFei)"-Auftritt absagen musste, geht es nun regulär weiter. Allerdings an einem neuen Veranstaltungsort, teilt Bauer mit.

So findet der nächste "ComFei"-Abend am Dienstag, 22. September, um 19 Uhr im Heizhaus der Fortuna Kulturfabrik in der Bahnhofstraße 9 in Höchstadt statt. Dort können die Hygiene- und Infektionsschutzregeln laut Pressemitteilung bestmöglich umgesetzt werden. Die Besucherzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Beim Einlass ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, am Sitzplatz nicht. Somit darf maskenlos gelacht werden - und dazu gibt es sicherlich genügend Gelegenheiten, verspricht der Höchstadter Liederchaot.

Zusammen mit Jörg Kaiser wird Atze Bauer als Comedy-Duo "Der Kaiser und der Bauer" auftreten. Die beiden mittelfränkischen Humor-Künstler improvisieren, singen und kalauern dabei nach Herzenslust. Als Special Guest wird an diesem Abend außerdem Christian Schmidt von der Buchhandlung "Bücher Schmidt" aus Adelsdorf mit literarischen Beiträgen auftreten. Der Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Das Bühnenprogramm dauert rund eine Stunde, bis 21 Uhr besteht dann die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften. Karten können telefonisch unter 09193/7556 oder per E-Mail an info@t-shirt-drucker.de bestellt werden.

Mit seiner "ComFei"-Veranstaltungsreihe, die bis Oktober läuft, feiert Axel "Atze" Bauer das 30-jährige Bestehen seines Unternehmens "Textildruck Axel Bauer". 1990 bastelte sich der damals 25-Jährige im Keller seines Elternhauses eine eigene Druckmaschine aus Holz und tüftelte autodidaktisch am Siebdruck-Verfahren. Mittlerweile hat sich der einstige Ein-Mann-Betrieb zu einem professionellen mittelständischen Textildruck-Unternehmen mit 13 Mitarbeitern entwickelt. Zudem ist "Textildruck Axel Bauer" auch als Ausbildungsbetrieb tätig. Die weiteren "ComFei"-Jubiläums-Termine finden am Dienstag, 20. Oktober, und Dienstag, 17. November, jeweils um 19 Uhr ebenfalls im Heizhaus der Fortuna Kulturfabrik (Bahnhofstraße 9) in Höchstadt statt. Alle Infos zur Jubiläumsveranstaltungs-Reihe gibt es online unter www.t-shirt-drucker.de. red