Bei der Feuerwehr Mährenhausen ist alles in bester Ordnung. Dies bewies die recht kurzweilige Hauptversammlung , bei der so manche Passagen in den Berichten zum Schmunzeln anregten.

Die 17 Aktiven und die fünf Feuerwehranwärter haben im vergangenen Jahr viel geleistet. Sie absolvieren etliche Übungen und säuberten den Fronbach gründlich. Von zahlreichen Erfolgen der Jugendgruppe, zu der vier Mädchen und drei Jungen gehören, berichtete Jugendwartin Lena Eichhorn der Versammlung. Stellvertretender Landrat Christian Gusenheimer war Ehrengast und erinnerte in seinem Grußwort an die hohe Waldbrandgefahr und auch die Feuer im vergangenen Sommer. Diese Einsätze seien für die Wehren eine große Herausforderung gewesen. Gut sei es in Zeiten des Klimawandels, dass man sich auf die Feuerwehren an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verlassen könne.

Kreisbrandrat Stefan Püls berichtete, es sei eine Taskforce für Flächenbrände gegründet worden, und hob die gute Zusammenarbeit mit den Landwirten hervor. Bürgermeister Tobias Ehrlicher besprach den Feuerwehrbedarfsplan, den die Stadt erstellt und immer im Auge habe.

Bei den Ehrungen wurde das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Feuerwehrdienst an Walter Flurschütz überreicht. Norbert Renner, der 43 Jahre lang aktiv war und 24 Jahre die Wehr als Kommandant führte, wurde zum Ehrenkommandanten ernannt. Renner sagte, er freue sich sehr über die Auszeichnung. In all den Jahren habe sein Team eine besonders gute Arbeit geleistet. Für 20 Jahre Feuerwehrdienst wurden José Martinez und Jens Freiberger ausgezeichnet, für zehn Jahre wurde Maximilian Hielscher geehrt. mst