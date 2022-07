Mit dem Fränkisch-Thüringischen Freundeskreis geht es bei einer Wanderung durch den Fischbachgrund.

Die schöne Tallandschaft des Grundes steht am Donnerstag, 4. August, im Mittelpunkt einer rund acht Kilometer langen Rundwanderung im Naturpark Frankenwald. Leiten wird sie Wanderführerin Anne Tischer vom Fränkisch-Thüringischen Freundeskreis . Vom Parkplatz im Weiler Tauschendorf führt der Weg zunächst in das Pfarrdorf Fischbach zum Oberen Schloss. Nach einer kurzen Besichtigung der Evangelisch-Lutherischen St. Jakobus-Kirche erwarten die Wanderer wunderbare Ausblicke auf das Fischbachtal und bis hinüber auf die Stadt Kronach . Zuvor gilt es aber über einen befestigten Weg und anschließend auf dem Hauptwanderweg „Fränkische Linie“ den Weinberg zu erreichen. Über einen schattigen Wanderpfad, der parallel zur Hochfläche verläuft, und über die Ortschaft Wötzelsdorf ist es dann über das Fischbachtal nicht mehr weit zum Ausgangspunkt der Wanderung . Eine Schlusseinkehr ist in der Schäferstub`n Hofmann in der Ortschaft Häusles vorgesehen. Treffpunkt zur Abfahrt und Bildung von Fahrgemeinschaften ist an diesem Tag um 13 Uhr am Neustadter Angerparkplatz. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verbindliche Anmeldungen erwartet die Wanderführerin bis Sonntag, 31. Juli, unter der Telefonnummer 09568/3001086. sey