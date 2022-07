Die Gruppe aus der Schweiz steckt mitten in der Vorbereitung für das 30. Jubiläums-Sambafestival. Was bei der 30. Ausgabe des Festivals nicht fehlen darf, ist das Konzert der Quastenflosser in der Morizkirche. Schnell waren sich Kirchenvorstand und Oskar Lützow, der Leiter der Gruppe, einig, dass auch 2022 das schon traditionelle Konzert stattfinden muss – und zwar am 9. Juli um 11 Uhr. Die Quastenflosser werden mit einem sportlichen Outfit an den Start gehen, denn dieses Jahr sind die Musiker und Musikerinnen mit dem Motto „SportlerInnen“ unterwegs.

Im musikalischen Gepäck haben sie wieder ihre gekonnte Mischung mit Musik rund um den Globus, auch drei neue Stücke werden erstmals in Coburg erklingen. Ein Samba darf, na klar, auch nicht fehlen. red/Foto: PR