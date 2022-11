Die Kapelle des Musikvereins Ebersdorf-Grub – 28 Musikantinnen und Musikanten – tritt bei ihren Konzerten als harmonischer Klangkörper auf. Nun haben die Spielleute zu ihrem einheitlichen Bühnen-Outfit noch Tour-T-Shirts von den Konzerten im vergangenen Sommer erhalten. Bei allen vier Einrichtungen des Service-Wohnens des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Stadt und Landkreis Coburg gaben die Musiker Konzerte . Dabei wurde stets auf Gage verzichtet. Nach den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie war es dem Musikverein Ebersdorf-Grub ein Anliegen, Musik und Spaß zu verbreiten.

„Wir machen Musik, die uns Spaß macht!“ ist die Devise der Kapelle. Spaß und konzertante Blasmusik sind beim Jahreskonzert des Musikvereins Ebersdorf-Grub am Samstag, 19. November, garantiert. In den vergangenen Jahren hat sich das Konzert zu einem musikalischen Glanzpunkt mit immer mehr Besuchern gesteigert. In der Sport- und Kulturhalle in Ebersdorf-Frohnlach beginnt um 19.30 Uhr das Konzert unter dem Motto „Hollywood“. Bekannte Filmmelodien hat Dirigent Thomas Schwesinger speziell für die Blaskapelle arrangiert. Einlass ist um 18.30 Uhr, Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf bei Beate Geiger (Telefon 09560/1647), Erwachsene zahlen 9, Kinder 5 Euro. cw