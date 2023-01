Die Feuerwehr Weitramsdorf ist auf dem richtigen Weg bei der Nachwuchsförderung. Anlässlich der Hauptversammlung informierte Simone Wels, dass nach einem Jahr intensiver Vorbereitung sieben Mädchen und 13 Jungen in der Kinderfeuerwehr seien. Die „Blaulichtbande“ sei nun fester Bestandteil der Weitramsdorfer Wehr.

Die offizielle Gründungsfeier ist für den 14. Januar um 14.30 Uhr terminiert. Kommandant Thomas Schelhorn dankte Simone Wels, Annika Amend, Kathrin Teubert und Nina Guerdelli dafür, dass sie die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr erst möglich gemacht hätten. „Zusätzlich zum normalen Dienst wäre dies nicht möglich gewesen“, hielt Schelhorn dankbar fest.

Bei 24 Einsätzen fielen 230 Dienststunden an, berichtete der Kommandant. 390 Arbeitsstunden hätten die Gerätewarte in die Wartung und Instandhaltung der technischen Ausrüstung gesteckt. Die Mannschaftsstärke bezifferte er mit 37, davon sieben Frauen. Der Jugendfeuerwehr gehören drei Aktive an. Bei ihren Grußworten gingen der stellvertretende Landrat Christian Gunsenheimer, Bürgermeister Christian Brettschneider und Kreisbrandrat Stefan Püls auch auf die Gewalttaten am Silvestertag ein. Diese Angriffe auf die Einsatzkräfte hätten bei ihnen Entsetzen ausgelöst, sagten sie übereinstimmend.

133 Mitglieder hat der Feuerwehrverein. Zu neuen Ehrenmitgliedern wurden bei der Hauptversammlung Klaus-Dieter Renner, Jürgen Strehler und Klaus Strehler ernannt. Für 25 Dienstjahre wurde Manuela Grosch das Feuerwehrehrenabzeichen in Silber verliehen. Mit dem Ehrenzeichen in Gold wurde Klaus Dorscht für seine 40-jährige Dienstzeit ausgezeichnet.

Für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit wurden Manuela Grosch (25 Jahre), Klaus Dorscht, Jürgen Schelhorn (40 Jahre), Harald Ehrsam, Hartmut Ehrsam, Heinz Höhn, Klaus-Dieter Renner, Jürgen Strehler, Klaus Strehler, Michael Weschenfelder (50 Jahre) und Wilfried Boseckert (70 Jahre) geehrt. mr