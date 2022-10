In der Feuerwehr Dörfles-Esbach ist eine sehr gute ausgebildete Truppe vorhanden. Ihre Ausbildung genieße einen guten Ruf im gesamten Landkreis, stellte Kreisbrandrat Stefan Püls beim Ehrenabend fest.

Landrat Sebastian Straubel zeichnete zusammen mit Bürgermeister Torsten Dohnalek und Püls sowie Kreisbrandinspektor Stefan Zapf langjährige Dienstleistende aus.

Für 25 Jahre Feuerwehrdienst erhielten das staatliche Feuerwehrehrenzeichen in Silber Alexander Rudolf, Markus Krieger und Michael Roschlau.

Für 40 Jahre Dienst wurde Peter Schneider mit dem staatlichen Ehrenzeichen in Gold geehrt. Die Ehrenmedaille in Bronze des Kreisjugendfeuerwehrbandes wurde Moritz Vöth durch Jürgen Köhler aufgrund seines umfangreiches Wissens und seines Engagement verliehen.

Für 30 Jahre Dienst bei der Feuerwehr Dörfles-Esbach wurden Mathias Forkel, Peter Puff und Marcus Wurz, für 20 Jahre Kevin Bansemir, Daniel Möller, Thomas Marx und Kevin Wolff sowie für zehn Jahre Philipp Seling und Julian Knoch ausgezeichnet.

„Die Feuerwehr ist an 365 Tagen rund um die Uhr einsatzbereit und leistet unkompliziert Hilfe, in fast jeder Situation“, stellte Landrat Sebastian Straubel in seinem Grußwort fest. Er ging auf die Vielseitigkeit und das damit verbundene Wissen der Wehrleute ein. Viel Freizeit opferten die Wehrleute in ihre Aus- und Fortbildung zum Wohle der ganzen Bevölkerung. Die Dörfles-Esbacher Wehr habe viele, die auch an einer Sanitätsausbildung teilgenommen hätten. Straubel fand die Gründung der Sanitätsgruppe bemerkenswert.

mst/Fotos: M. Stelzner