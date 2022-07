Die Sektion Neustadt des DAV bietet am Sonntag, 31. Juli, eine circa 16 Kilometer lange mittelschwere Wanderung rund um die Giechburg an. Los geht es vom Parkplatz unterhalb der mittelalterlichen Giechburg zur Wallfahrtskirche Gügel. Auf einem rustikalen Pfad geht es nach Würgau, zur Mittagseinkehr. Durch das Würgauer Herrenholz wird über Demmelsdorf nach Zeckendorf zurück gelaufen. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Angerparkplatz Mühlenstraße zur gemeinsamen Pkw-Abfahrt. Aufgrund der Mittagseinkehr wird um Anmeldung bis Donnerstag, 28. Juli, bei Wanderführer Kurt Herrmann unter der Telefonnummer 09568/5679 gebeten. red