Einer der eifrigsten Aktiven der Gauerstadter Feuerwehr ist bei der Hauptversammlung ausgezeichnet worden: Für 40 Jahre Dienst bekam Ulrich Christ von Kreisbrandrat Stefan Püls das staatliche Ehrenzeichen des Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration verliehen.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen wird vom bayerischen Innenminister als Ehrenzeichen zweiter Klasse für 25-jährige, als Ehrenzeichen erster Klasse für 40-jährige und als Großes Ehrenzeichen für 50-jährige aktive Dienstzeit bei einer freiwilligen Feuerwehr oder bei einer Werkfeuerwehr verliehen. Bei einer freiwilligen Feuerwehr ist maßgebend, wie lange der Feuerwehrdienstleistende der gemeindlichen Feuerwehr angehört. Wehrdienst, Elternzeit, Schwangerschaft oder eine nachgewiesene Krankheit gelten nicht als Unterbrechung.

Ulrich Christ ist ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Er hat unter anderem Lehrgänge zum Motorsägenführer, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker und Maschinisten absolviert. „Er unterstützt und packt mit an, wann immer Hilfe benötigt wird“, sagte Kommandant Marco Heinlein. Überreicht wurde die Urkunde zum Ehrenzeichen von Christian Gunsenheimer. Der weitere Stellvertreter von Landrat Sebastian Straubel bezeichnete Feuerwehr-Aktive, die über Jahrzehnte hinweg bereit sind, zu jeder Zeit alles zu geben, als Vorbilder für ihre Kollegen im Ehrenamt. Besonders am Herzen liegt Ulrich Christ das Einsatzfahrzeug der Gauerstadter Feuerwehr. Deshalb sagte Gerald Werner, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins , in seiner Laudatio auf den Jubilar: „Wenn das Feuerwehrauto aus dem Gerätehaus gerollt ist, dann warst meistens du am Steuer.“ Darüber hinaus hat sich Ulrich Christ auch als Beisitzer sowie Mitglied im Vergnügungsausschuss im Feuerwehrverein engagiert. red