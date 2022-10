Die Feuerwehr hat viele engagierte und motivierte Feuerwehrleute in ihren Reihen. Was viele nicht sehen ist, wie viel Freizeit diese Männer und Frauen in ihr Amt investieren.

Es war sehr beeindruckend als KBI Christian Boßecker die Laudationes der Wehrleute beim Ehrungsabend verlas. Er betonte den Einsatz ausdrücklich. In diese Kerbe schlug auch KBR Stefan Püls. Denn stetige Aus – und Weiterbildung seien unerlässlich.

Er blickte auf den Feuerwehrdienst vor 25 und 40 Jahren zurück und stellte zahlreiche Veränderungen fest. Püls zeigte sich zudem erfreut über die starke Kinderfeuerwehr in Weitramsdorf . Außerdem wolle man mehr Vergünstigungen im Landkreis und darüber hinaus für die aktiven langjährigen Wehrleute erreichen. Erste Signale seien bereits erkennbar.

Der stellvertretende Landrat Martin Stingl stellte in seinem Grußwort vor allem den Dienst für die Gemeinschaft heraus. So sind die Feuerwehren ein wesentliches Element für die Gesellschaft und nicht mehr wegzudenken. Auch der 1. Bürgermeister Christian Brettschneider ist sehr stolz auf seine Feuerwehren im Gemeindebereich. Die Wehrleute sind Tag und Nacht an 365 Tagen stetig einsatzbereit. Das seien, so hat Gemeindeoberhaupt ausgerechnet, bei 40 Jahren aktivem Dienst rund 350.000 Stunden im Jahr. Zudem seien die Feuerwehren, gerade in den Dörfern, ein wichtiger Kulturträger. Deshalb wäre ein Leben auf dem Dorf ohne Feuerwehr nicht denkbar, betonte der Bürgermeister. Auszeichnungen in Silber wurden verliehen an: Thorsten Wolf, Bianka Schelhorn, Sandra Schelhorn, Sabine Stelzner. Mit dem staatlichen Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven wurden ausgezeichnet: Hartmut Bauer, Lutz Fuhrmann, Thomas Schelhorn, Markus Stelzner. Der KBR Stefan Püls hatte noch eine besondere Ehrung im Gebäck. So wurden Klaus-Dieter Renner und Kommandant Thomas Schelhorn mit dem Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Gold für ihr besonderes außerordentliches Engagement geehrt.

Der Ehrungsabend, der zwei Jahre lang nicht stattfinden konnte, wurde auch dazu genutzt um zahlreiche Vereinsehrungen vorzunehmen. Der Vorsitzende Gerhard Moser konnte zahlreiche Vereinsmitglieder auszeichnen.So wurden für 10 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt: Silvia Schuster, Stephan Wels, Mike Vetter. Für eine 20 jährige Mitgliedschaft wurde Bernd-Ulrich-Schmölz geehrt.Die Vereinsnadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde verliehen an: Brigitte Ahnenmüller, Marina Bauer, Josef Bittruf, Doris Brehm, Claus Fischer, Heike Fischer , Annelore Höhn, Sabine Höhn, Horst-Josef Hutflus, Jochen Kohles, Rudolf Rochowsky, Bianka Schelhorn, Sandra Schelhorn, Helga Scheller, Benjamin Schuster, Annelore Stelzner, Sabine Stelzner, Elke Weiss, Ingrid Weschenfelder, Renate Wolf , Thorsten Wolf. Die Vereinsnadel in Gold für eine 40 jährige Mitgliedschaft wurden verliehen an: Hartmut Bauer, Lutz Fuhrmann, Bernd Höhn , Markus Pätzold, Thomas Schelhorn, Markus Stelzner. Heinz Höhn wurden durch den Vorsitzenden Gerhard Moser zum Ehrenmitglied des Feuerwehrvereins ernannt. Der Kommandant konnte noch einige Beförderungen von aktiven Wehrleuten vornehmen und Dienststreifen überreichen. Darunter waren für 30 Jahre Steffen Eberlein und Klaus Fischer . mst