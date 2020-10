Die D-Junioren des 1. FC Nürnberg treten am morgigen Freitag um 18 Uhr auf dem Sportplatz des TSV Steinberg gegen die D-Junioren aus dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Coburg an.

Am 25. April 2020 wollte der TSV Steinberg in enger Zusammenarbeit mit dem NLZ des FC Coburg den "Vestekicker U10 Leistungsvergleich" am Kronach-Ufer veranstalten. Angekündigt hatten sich unter anderem RB Leipzig, der FC Augsburg, Slavia Prag und der 1. FC Nürnberg. Nachdem das Turnier coronabedingt abgesagt werden musste, wurde es zunächst auf den 19. September verschoben. Doch aufgrund der Pandemie konnte das Turnier erneut nicht durchgeführt werden. Erlaubt sind derzeit lediglich Testspiele. Der TSV Steinberg mit seinem Ersten Vorsitzenden Christian Engelhardt freut sich daher sehr, jetzt zumindest Gastgeber eines solchen Testspiels sein zu dürfen.

Kronacher Talente beim FCC

Die Mannschaft vom FC Coburg, die der Steinberger Heiko Sesselmann und der Rödentaler Daniel Eckstein trainieren, ist in Deutschland eine vielbeachtete Mannschaft und hat ihr Können bereits gegen viele hochkarätige Gegner unter Beweis gestellt. In der Mannschaft spielen auch die Kronacher Talente Ben Sesselmann (Steinberg), Ben Greiner-Lar (Nurn), Jannik Stengel (Au) und Daniel Meisel (Neuses). Zum Spiel ergeht Einladung an alle Fußballfans. hs