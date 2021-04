Chilli kam ins Kulmbach Tierheim, weil ihr Partner verstorben ist. Daher sucht die hübsche, zweijährige Wellensittich-Dame nun ein neues zu Hause, in dem schon ein Partner auf sie wartet. Sie hätte aber auch nichts gegen eine ganze Gruppe Artgenossen einzuwenden. Chilli wird selbstverständlich nur in großzügige Volierenhaltung vermittelt. Wer Interesse an dem schönen Mädchen hat, meldet sich bitte telefonisch im Tierheim unter der Nummer 09221/91288 (bitte Anrufbeantworter benutzen), um mit den Mitarbeitern einen Termin für ein persönliches Kennenlernen zu vereinbaren. Foto: Tierheim