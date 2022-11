Die blauen Busse der KOB kennt im Landkreis Bad Kissingen und darüber hinaus wohl jeder. 42 moderne Linien- und Reisebusse sorgen für umweltfreundliche Mobilität in der Region. Grünes Licht für das Beförderungsunter-nehmen gab es bereits vor genau 75 Jahren. Das Jubiläum war nicht nur Anlass für eine Feier am Betriebshof in Oberthulba, sondern auch für eine Rück-blende und einen optimistischen Ausblick auf die Zukunft.

Weichen für Zukunft gestellt

"Wir sind sehr zuversichtlich beim Blick in die Zukunft", konstatiert Claus Schubert, seit 2005 Geschäftsführer für den Landkreis Bad Kissingen, laut Pressemitteilung. Für die Zukunft seien die Weichen gestellt. Denn der langjährige Mobilitätsexperte wird Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Bei der Jubiläumsfeier Anfang Oktober standen bereits die Nachfolger mit auf der Bühne. Martin Fabri aus dem Raum Karlsruhe-Heilbronn und der aus Franken stammende Mario Barth werden die Verantwortung für das traditionsreiche Beförderungsunternehmen übernehmen. Ihnen zur Seite steht der langjährige Mitarbeiter Thomas Klüh, zuständig für das Markt-Betriebsmanagement, sowie das insgesamt 62-köpfige Team der KOB GmbH. Ansprechpartner für den Mitgesellschafter Omnibusverkehr Franken GmbH ist Holger Waldhausen.

Die Fachkräfte sorgen dafür, dass die Fahrgäste in den 42 Linien- und Reisebussen sicher, pünktlich und umweltfreundlich ans Ziel kommen. Schwerpunkt des Fahrtenangebots bildet der Linienverkehr auf fünf Linien in den Altlandkreisen Bad Brückenau und Hammelburg mit Ausläufern in ausgewählte Schulen in Schweinfurt.

Weiterhin ist die KOB unter anderem von Mai bis Ende Oktober langjähriger Partner bei den Freizeitbuslinien des Landkreises Bad Kissingen, die an den Wochenenden und Feiertagen entlang attraktionsreicher Strecken verkehren. Zudem sind die KOB Busse unterwegs zu Ausflugsfahrten und Busreisen nach Wunsch der Kunden. Hinzu kommen Auftragsfahrten von Unternehmen.

Beim großen Jubiläumsfest auf dem Betriebshof in Oberthulba begrüßte Claus Schubert mit seiner Mannschaft mehr als zweihundert Gäste, darunter auch Landrat Thomas Bold und Sandro Kirchner, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Inneren. Bei den Grußworten zeigte sich laut Mitteilung deutlich die Wertschätzung für das Engagement der KOB GmbH.

Fahrgastfreundliches Angebot

Gerade in den zurückliegenden Jahren mit Corona, Ukrainekrieg und nun der Energiekrise seien die Herausforderungen größer denn je, das Fahrtenangebot mit jährlich 1,6 Millionen Kilometern Fahrleistung (2021) auf einem hohen Qualitätsniveau zu halten und die Preise fahrgastfreundlich zu gestalten. Zumal seitens Aufgabenträgern und Kommunen die Mittel immer knapper werden.

"Wir sind guter Dinge und werden auch in Zukunft ein zuverlässiger Mobilitätspartner für die Bürgerinnen und Bürger der Region sein", so Claus Schubert zuversichtlich.

Einsteigen bei der KOB können nicht nur Fahrgäste, sondern auch Menschen, die einen abwechslungsreichen und sicheren Arbeits- oder Ausbildungsplatz suchen. Die KOB GmbH sei durch den Gesellschafter Deutsche Bahn ein attraktiver Arbeitgeber, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Infos gibt es unter kob-bus.de . red