An der Brücke an der Kreisstraße KU 2, die über die Eisenbahnanlagen am Bahnhof Marktschorgast führt und 1981 errichtet wurde, sind dringende Sanierungsarbeiten notwendig. So wurden Mängel im Bereich der Fugenabdichtungen, Kappenbeschichtungen, Risse im Bereich der Fahrbahn und Abplatzungen im Auflagerbereich festgestellt. Die Zustandsnote der Brücke beträgt aktuell 2,9, ab 3,0 geht sie in den "kritischen Bereich" über. Der Landkreis Kulmbach muss hier mit Kosten von knapp 43 000 Euro rechnen. Foto: Werner Reißaus