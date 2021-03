Unbekannte legten in der Nacht zu Donnerstag zweimal Feuer in der Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen Mitternacht zunächst ein am Straßenrand liegender "Gelber Sack", in dem sich Bücher befanden, im Schießgraben in Brand gesteckt. Etwa 20 Minuten später brannte dann der öffentliche Bücherschrank am Holzmarkt komplett aus. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 3500 Euro geschätzt. Die PI Kulmbach bittet um Zeugenmeldungen unter der Telefonnummer 09221/609-0. Foto: Polizei Kulmbach