3000 Euro Schaden sind laut Polizei die Bilanz eines Brandes bei Drescharbeiten. "An der Walkmühle" entstand am Mittwoch Funkenflug - in Folge gerieten 15.000 Quadratmeter in Brand. Da die Löschversuche des Landwirtes und zweier Erntehelfer mit 200 Litern Wasser - das vorsorglich aufgrund der starken Trockenheit bereit stand - sowie mit einem Feuerlöscher nicht zum Erfolg führten, wurden Feuerwehren aus Hammelburg, Fuchsstadt und Pfaffenhausen informiert. Das Feld ist nur durch Radwege von Wohnhäusern und Bahnschienen getrennt. Der Bahnverkehr musste während der Löscharbeiten zeitweilig angehalten werden. Glimpflicher verliefen drei andere Einsätze. Am Mittwochabend waren Feuerwehren und Polizei mehrfach ausgerückt. Gegen 22 Uhr wurde die Polizei von der Leitstelle alarmiert, dass unterhalb des Schlosses der Wald brennen soll. Doch es wurde kein Feuer entdeckt. Ähnlich verhielt es sich auf der Feuerthaler Gemarkung. Dort wurde ein Brand bei einem Funkmast gemeldet - Flammen fanden Feuerwehr und Polizei nicht. Gegen 22.30 entdeckte ein Bundeswehr-Flugzeug einen Brand im Bereich der Fuldaer Straße. Beim Eintreffen der Beamten und Wehrleute fand sich auch hier kein Feuer. pol