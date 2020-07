Das Großprojekt "Rathausneubau und Schlosssanierung" schreitet weiter voran. Die Baugrube ist nun komplett ausgehoben und für den Start der Rohbauarbeiten vorbereitet. Am 1. August finden Besucherführungen statt, damit Interessierte einen Blick hinter den Bauzaun werfen und Fragen stellen können. Darauf weist die Stadt hin.

Bürgermeister German Hacker lädt ein, das Projekt "Rathausneubau" bei einer Besucherführung im Außenbereich näher zu betrachten und sich einen Überblick über das Gesamtprojekt, den Baufortschritt und die aktuellen Maßnahmen zu verschaffen.

Die Baustellenführungen finden am Samstag, 1. August, an drei Terminen statt: 12.30, 14 und 15.30 Uhr. Die Dauer beträgt maximal eine Stunde, Treffpunkt ist am Baustellenzaun Hintere Gasse am Hubmannparkplatz. Es sind maximal 15 Teilnehmer (ab zwölf Jahren) pro Führung möglich, eine vorherige Anmeldung ab sofort ist notwendig - auf www.herzogenaurach.de/baustellenfuehrung oder in der Tourist-Info, Hauptstraße 34.

Mit den Webcams können die Baustellenarbeiten live verfolgt werden: www.herzogenaurach.de/stadtraum/stadtentwicklung-stadtplanung/rathausneubau/webcam-rathausneubau.

Antworten auf viele Fragen rund um den Rathausneubau und die Schlosssanierung gibt es auch auf: www.herzogenaurach.de/stadtraum/baustellen/rathausneubau red