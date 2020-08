Blaskapelle Kraisdorf kann das 50. Jubiläum nicht begehen

In diesem Jahr wird die Blasmusik Kraisdorf 50 Jahre alt. Unser Bild zeigt die Musikanten mit dem Banner zum Jubiläum, das seit einem Jahr am Platz des Bürgerzentrums steht. Links ist Vorsitzender Herbert Schönmann und in der Mitte (knieend) der Dirgent der Blaskapelle, Gerhard Eller. Foto: Simon Albrecht