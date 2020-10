Das letzte Punktspiel in diesem Jahr hatten sich die Bezirksliga-Kicker des SC Sylvia Ebersdorf sicher anders vorgestellt. Beim FSV Buttenheim kassierten die Schützlinge von Trainer Dieter Kurth eine bittere 2:4-Schlappe und mussten die Tabellenführung an den direkten Kontrahenten abgeben. - In dieser Szene behauptet der Buttenheimer Patrick Kuwaczka (weißes Trikot) den Ball gegen den Ebersdorfer Tunahan Özer; im Hintergrund beobachtet Jakob Engelmann (links) den Zweikampf. Foto: Lisa Hümmer

+1 Bild