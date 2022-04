Die Europa Union Bayern hat die Idee eines Europa-Werte-Wanderweges entwickelt und mit Unterstützung der Europäischen Union und der Bayerischen Staatsregierung realisiert. Auf acht Schautafeln werden die Wertvorstellungen der Europäischen Union erläutert und Hintergrundwissen vermittelt. In Zusammenarbeit mit kommunalen Gebietskörperschaften macht diese Ausstellung Station in verschiedenen Regionen des Freistaates. Wegen der großen Nachfrage hat der unterfränkische Bezirksverband der Europa Union auf seiner letzten Vorstandssitzung in Hammelburg beschlossen, ein eigenes Plakatset nachzudrucken und in Zusammenarbeit mit den unterfränkischen Kommunen Ausstellungen im öffentlichen Raum zu veranstalten.

Als Veranstaltungsorte kommen die Foyers von Rathäusern, Landratsämter, Schulen und öffentliche Hallen in Frage. Reinhard Schaupp als Bezirksvorsitzender und der Geschäftsführer Wilfried Vogler wurden beauftragt, mit den Bürgermeistern und Landräten der betreffenden Kommunen Gespräche zu führen und gegebenenfalls die notwendigen Vereinbarungen zu schließen.

Auf der Sitzung wurde auch eine Resolution zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine verabschiedet. Der Bezirksvorstand fordert darin laut Pressemeldung unter anderem eine Intensivierung der Sanktionsmaßnahmen und eine schrittweise Reduzierung des Imports von fossilen Energieträgern aus Russland. Die Bürgerinnen und Bürger werden zu umfassenden Energiesparmaßnahmen aufgefordert. "Politische, wirtschaftliche und vermögensrechtliche Sanktionen" auf europäischer und nationaler Ebene werden gegen diejenigen gefordert, die durch ihre Tätigkeit in Aufsichtsräten in staatsnahen russischen Unternehmen die "mörderische Politik des russischen Präsidenten unterstützen". Die Mitglieder des Kreisverbandes sollen sich an lokalen und regionalen Friedensinitiativen beteiligen, heißt es weiter.

Vom 5. bis 7. Juli veranstaltet der Bezirksverband eine Studienfahrt nach Straßburg mit Besuch des Europäischen Parlaments und des Eurokorps, das multinationale, militärische Hauptquartier der Staaten Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien und Luxemburg. Die Teilnahme wird zunächst allen Mitgliedern der Europa Union angeboten, zusätzliche freie Plätze werden dann im Mai ausgeschrieben. red