Kostenlos Taxifahren - das können Bamberger Senioren oder gehandicapte Menschen ab sofort jeden Samstag im Bamberger Stadtgebiet.

Wie aus einer Pressemitteilung der Bamberger Taxi- und Fahrservice-Zentrale "Kabbi" hervorgeht, wollen das Unternehmen und seine Partner mit diesem Service einen positiven Beitrag in der Corona-Pandemie leisten.

Hauptrisikogruppe

Schließlich bilden Senioren die Hauptrisikogruppe für Covid-19. Während jeder Schritt vor die Haustür für sie zur Gefahr wird, droht ihnen in den eigenen vier Wänden häufig die Vereinsamung. Hier setzt "Kabbi" an. Mit einem Hygienekonzept und Trennwänden in den Fahrzeugen gibt die Firma älteren und kranken Menschen wieder eine Möglichkeit, mobil zu sein. Gegen Vorzeigen des Renten- oder Behindertenausweises erfolgt die Beförderung komplett kostenlos am Samstagvor- und nachmittag.

Das eigenen Angaben zufolge auf Krankenfahrten spezialisierte Unternehmen hat in dieser Zeit oft Standzeiten und möchte die freie Zeit sinnvoll nutzen. Bestellt werden kann der Fahrservice unter der Telefonnummer 0951/39595. red