Beschenkt in die Ferien

Damit bei den Jungen und Mädchen der Lucas-Cranach-Grundschule in den kommenden Ferienwochen keine Langeweile aufkommt, wurden sie pünktlich zum Ferienstart mit tollen Überraschungen - gesponsert vom Rotary Club Kronach - bedacht. Damit wollten die Rotarier den Kindern eine Freude bereiten, zugleich aber auch die Familien und nicht zuletzt die heimischen Anbieter wie Schwimmbäder, Sporteinrichtungen, Museen oder Freizeitparks in diesen so schwierigen Zeiten unterstützen.

"Wir möchten euch mit diesen Geschenken für euer tapferes Durchhalten in den letzten Wochen belohnen", verdeutlichte die neue Präsidentin des Rotary Clubs Kronach, Kerstin Sperschneider, bei der Geschenkübergabe an der Schule. Schüler und Eltern hätten in den letzten Wochen viele neue Herausforderungen zu stemmen gehabt, wobei ihre Alltagsstruktur, beispielsweise durch Homeschooling, arg durcheinander geraten sei. Vielleicht ändere sich nunmehr auch ihre Ferienplanung, und geplante Urlaube müssten eventuell ausfallen. Ihnen allen wolle man trotzdem viele schöne Ferienerlebnisse bereiten und aufzeigen, dass man auch im Landkreis abwechslungsreiche Ferien verbringen könne.

Viele Freizeitangebote

Ohne viel Geld berappen zu müssen, können die Kinder nunmehr mit dem Ferienpass bei über 100 verschiedenen Anbietern ihre freie Zeit genießen. Leider habe man nicht mehr für alle 485 Kinder der Schule einen solchen Pass ergattern können, da "nur" noch 340 vorrätig waren. Die übrigen 145 Kinder wurden stattdessen mit Freikarten für die Sommerrodelbahn bedacht.

Alle jedoch durften sich über ein weiteres "supertolles" Geschenk freuen, das Dirk Eilers vom "Verein 1000 Jahre Kronach" vorstellte: Ein Hörbuch der "Kronacher G'schichten - von Bächen, Blöchern und Püebln". Laut Eilers habe der Verein bereits 2013 das gleichnamige Lesebuch für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren herausgebracht. Trotz einer Auflage von 1000 Stück waren die Bücher schnell verkauft. Dem geschriebenen Wort rund um das kleine, alte und gemütliche Städtchen Kronach folgt 2019 das entsprechende Hörbuch. Aufgenommen wurde die CD mit einer Gesamtlaufzeit von knapp 80 Minuten im Tonstudio von Markus Mike Müller in Wallenfels. Eingelesen wurden die zehn Geschichten von Schülern aus Kronacher Schulen der siebten bis zehnten Jahrgangsstufe, die bereits erfolgreich an Lese-Wettbewerben teilnahmen. Einige von ihnen waren nunmehr auch bei der Geschenkübergabe anwesend. hs