Forchheim vor 16 Stunden

FENSTERBRETTLA von Ronald Heck

Beim Parken verzettelt

Ein gut gemeinter Zettel bewahrt einen naiven Parksünder nicht vor einem Knöllchen. Diese Lektion in deutscher (Straßenverkehrs-)Ordnungsliebe musste ich am Forchheimer Kolpingplatz lernen: Am Montagm...