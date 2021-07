Die Polizei meldet, dass es am Samstag, in der Zeit von 15.15 bis 15.45 Uhr zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeiinspektion kam. Eine 29-Jährige stellte ihren Skoda ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Sinnaustraße in Bad Brückenau ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung im Heckbereich fest. Offensichtlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen den geparkten Pkw gestoßen und war weitergefahren, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 09741/60 60. pol