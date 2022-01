Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 4 in Richtung Bamberg ereignet, nur wenige Hundert Meter von Schleifenhahn entfernt. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Opel-Kleinwagen (Corsa) der von einer 30-Jährigen gesteuert, und einem Seat-SUV, den ein 38-Jähriger gefahren hat. Dabei war der Corsa in Richtung Coburg unterwegs und der Seat-SUV in der Gegenrichtung.

Durch die Wucht des Zusammenpralls legte sich der SUV auf die Fahrerseite. Der Fahrer wurde dabei schwer eingeklemmt, so dass die Feuerwehr das Dach entfernen und die Rettungsschere ansetzen musste, um den Mann aus dem zerstörten Fahrzeug zu befreien. Beide Fahrzeugführer erlitten durch den Unfall schwerste Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungsfahrzeugen und zwei Notärzten am Unfallort war, in die Kliniken nach Coburg und Lichtenfels eingeliefert. Eine Zeit lang schwebten beide Verletzten in Lebensgefahr, einige Stunden später teilte die Polizei mit, sie seien stabil und außer Lebensgefahr.

Die Feuerwehr, die mit 53 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz war, sperrte die Bundesstraße während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für einige Stunden. Der Sachschaden beträgt rund 50 000 Euro. mst/red