Alle Interessierten sind zur Kreisversammlung des BBV-Bildungswerks, Kreisverband Coburg und Lichtenfels, am Freitag, 12. Februar, um 19.30 Uhr per Videokonferenz eingeladen. Das Thema lautet: "Farm to Fork - vom Hof auf den Tisch". Referentin ist MdEP Marlene Mortler. Die Strategie der EU-Kommission zielt darauf ab, dass das Lebensmittelsystem in verschiedenen Dimensionen gesünder und nachhaltiger gestaltet wird, dazu zählen die Reduzierung der Pestizide, neue Pflanzenzüchtung, die Ausweitung des ökologischen Landbaus und die Bekämpfung des Klimawandels. Die Teilnehmer erfahren, welche Maßnahmen die EU-Kommission trifft, damit die Versorgung der Europäer mit erschwinglich und nachhaltig produzierten Lebensmitteln gewährleistet wird. Anmeldung bis Mittwoch, 10. Februar, unter www.Bild-Beratung-Bayern.de oder per E-Mail an Lichtenfels@BayerischerBauernVerband.de. Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Teilnehmer die Zugangsdaten per E-Mail. Veranstaltungen des BBV-Bildungswerks sind grundsätzlich für jedermann zugänglich. red