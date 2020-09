Wer in der Ausbildung die Abschlussnote sehr gut erreicht und damit weit über dem Durchschnitt liegt, der kann sich in Bayern über eine besondere Auszeichnung freuen, nämlich einen Staatspreis. Eine solche Auszeichnung als "Bayerns Bester" nahm dieser Tage Kolonat Wickles in Empfang, der in der Stadt Eltmann die Ausbildung zum Verwaltungs-Fachangestellten absolviert und seine Prüfung mit der Note 1,0 gemeistert hat.

In Bayern unterzogen sich 849 Personen dieser Prüfung, aber nur drei Prüflinge erreichten die Note 1,0, darunter eben Kolonat Wickles aus Eltmann. Zusammen mit zwei anderen Prüflingen kann er sich damit als "Bayerns Bester" bezeichnen.

Starke Leistung

Bürgermeister Michael Ziegler sprach von einer wirklich starken Leistung, die sich schon in der Ausbildung abgezeichnet habe. "Er wirkte fachlich sehr kompetent und auch das menschliche Verständnis gehört dazu, das bei ihm vorhanden ist. Außerdem zeigte er sich hilfsbereit, zuvorkommend, freundlich und absolut gewissenhaft."

Der Bürgermeister betonte, dass es für die Stadt etwas Besonderes sei, wenn sie so einen jungen qualifizierten Mitarbeiter in ihren Reihen habe. Dies sei eine Bereicherung für die Stadt, aber auch für ihre Bürger. Zudem bestehe eine gute Möglichkeit zu Weiterbildung und Aufstieg. Ziegler begrüßt es, dass der junge Verwaltungsangestellte bei der Stadt bleibt. Das sei eine Bestätigung für das Team und die gute Zusammenarbeit im Rathaus. Michael Ziegler überreichte seinem jungen Kollegen die Einstellungsurkunde.

Der Ausbildungsleiter Wolfgang Kühl hält es für die Stadt wichtig, dass sie ihren Nachwuchs selbst ausbildet. Es sei schwierig, das notwendige Personal zu bekommen. Der Fachkräftemangel schlage auch bei der Stadt durch und so sei die eigene Ausbildung der richtige Schritt. Unter anderem hätten sich erst kürzlich bei der Stadt 23 Personen um eine Ausbildung für das Jahr 2021 beworben. Kolonat Wickles habe beim Einstellungstest schon mitgeholfen.

Kolonat Wickles stellte im Rückblick auf seine Ausbildung heraus, dass er über den fachlichen Bereich mit den Kollegen viel Spaß gehabt habe und über die Lehrgänge an der Bayerischen Verwaltungsschule auch gute Kontakte zu anderen Verwaltungen geknüpft habe. In der Verwaltung der Stadt Eltmann sei es ein Plus gewesen, dass er im Einwohnermeldeamt Kontakte zu Bürgern hatte und jetzt auch im Personalgebiet die Aufgaben sehr vielseitig sind. gg